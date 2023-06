Darum ist Mario Barth nach 20 Jahren ausgelutscht

Dresden - Wer heute die Glotze einschaltet, wird nicht enttäuscht! So könnt Ihr live dabei sein, wie in Großbritannien erneut Geschichte geschrieben wird. Zudem gibt es endlich - und vor allem ohne zusätzliche Kosten - ein Mega-Highlight bei Disney+, das satte 13 Jahre lang auf sich warten lassen hat. Doch eines sei gesagt: Es hat sich gelohnt!

Bei den britischen Royals steht das nächste Großereignis an: Trooping the Colour. In diesem Jahr findet die Geburtstagsparade erstmals für König Charles statt. Besonderheit: Der Monarch reitet höchstpersönlich - von seinem Sohn William begleitet - bei der Parade mit. Die Queen nutzte in den vergangenen 37 Jahren stets die Kutsche.

10.45 Uhr, ZDF