Mike Cees blamiert sich beim "Promi-Büßen" mit Peinlich-Monolog und widerspricht Olivia Jones

Das große Promi-Büßen (ProSieben): Christin Okpara und Mike Cees sind die beiden Hauptfiguren in der 3. Folge. Nach der "Runde der Schande" wird's spannend!

Von Nico Zeißler

Christin Okpara (27) und Mike Cees (36) sind die beiden Hauptfiguren in der 3. Folge "Das große Promi-Büßen". Beide müssen sich zunächst in der "Runde der Schande" ihrem krassen TV-Fehlverhalten stellen und stehen dann kurz vor dem Exit! Erzberg (Österreich) - ACHTUNG, SPOILER!

Christin zeigt sich zu Beginn schwer enttäuscht von Eric Sindermanns (35) Nominierungsstimme aus Folge 2. "Das macht man nicht als Freund. Du wirst der Erste sein, der auf meine Blockliste kommt." Im Laufe der Episode sollen noch weitere Personen dazukommen, so viel sei verraten. Die Hessin legt sich aber auch mit Danni Büchner (45) an, die behauptet, eine Show im linearen Fernsehen sei etwas völlig anderes als Christins "Are You The One"- und "Couple Challenge"-Teilnahmen, die jeweils "nur" bei RTL+ liefen. Die beiden werden auch keine Busen-Freundinnen mehr. Zum Glück!

Das große Promi-Büßen: Für Olivia Jones ist Christin Okpara eher eine A-Sozialpädagogin

Christin Okpara (27) in der "Runde der Schande". © ProSieben Christin muss als Erste zur Runde der Schande: "Es ist eine große Chance für mich, den Leuten zu zeigen, dass ich nicht wie eine Lisha war, die in der Gruppe gegen einen gekämpft hat, sondern dass ich eigentlich immer alleine war, 20 Leute gegen mich und dann bin eben mal lauter." Sie verfüge eben über ein "ausgeprägtes Temperament". Eine (zu) nette Umschreibung ihres Verhaltens, findet auch Moderatorin Olivia Jones (54). "Ich spuck' dir irgendwann in die Fresse, Mädchen", sagte sie unter anderem bei AYTO zu Victoria Lukac (26). Alles mit der entsprechend aggressiven Mimik. Beim Anblick ihrer Streaming-Vergangenheit kann die 27-Jährige nur grinsen. Die Drag-Moderatorin fragt sich, ob bei Christins Job Sozialpädagogin "ein A am Anfang fehlt". TV & Shows Drogen-Junkie Nelly völlig abgestürzt: Sex gegen Geld, "weil es nicht reicht" Aber wo liegen die Gründe für ihr Aggressionsproblem? Christin vermutet, dass ihr Internat-Aufenthalt, ihre Selbsterziehung und rebellisches Verhalten dazu geführt haben könnten. Ihre Buße: 200 Mal "Ich möchte ein gutes Vorbild sein" auf eine Tafel schreiben. Viel Spaß!

Die Gruppe spielt Mäuschen und sieht alles mit. © ProSieben

Promi-Büßen 2023: "Ich bin dankbar, Buße zu tun, was ich anderen Menschen angetan hab"

Mike Cees (36) will die Plattform nutzen, macht es aber nur schlimmer. © ProSieben Während bei seiner Vorgängerin die Reue spür- und sichtbar war, blamiert sich Mike mit einem scheinbar einstudierten Plädoyer, ohne von Olivia Jones überhaupt eine Frage gestellt zu bekommen. "Ich bin dankbar, dass ich hier sein darf und ein für allemal aufzuräumen, Buße zu tun, was ich anderen Menschen angetan hab mit meinen Worten, meinem Verhalten und vor allem kompletten Fehlverhalten in der Öffentlichkeit", so der 36-Jährige, der im Sommerhaus 2021 seine Nach-wie-vor-Frau Michelle Monballijn (44) unterdrückt, bevormundet und erniedrigt hatte. Er habe die RTL-Show auch mit einer Ehe-Therapie aufgearbeitet. Nach der Vorführung einiger Sommerhaus-Szenen macht Olivia klar: "Du hast keine Frau so zu kontrollieren!" Das K-Wort passt dem 36-Jährigen nicht: "Sehe ich absolut nicht ein, ich bin kein Kontrollfreak." TV & Shows Flüchtiger Bankräuber nimmt Geisel, doch wird selbst getroffen! Die Moderatorin vermutet Verletzlichkeit hinter Mikes Fassade. Und verdonnert ihn zum stundenlang durchgehenden Tragen einer Augenbinde. Danach ist der Unmut bei einigen Camp-Bewohnern groß. Vor allem Steff Jerkel (54) und Jürgen Trovato (61) glauben dem Teilzeit-Blinden dessen Reue nicht.

Er bekommt von Olivia Jones (54, r.) den Spiegel vorgehalten. © ProSieben

Christin Okpara gewinnt das Exit-Duell gegen Mike Cees

In einem Safety-Spiel - mit Bällen kopfüber auf eine Dartscheibe werfen - safen sich Danni und Gloria Glumac (31). Anschließend werden von der Gruppe Christin und Mike ins Exit-Duell gewählt, in dem ein 60 Meter langes und dickes Seil um und durch ein Autowrack geknotet werden soll, welches der Gegner dann abknoten muss. Christin ist die Schnellste und darf im Camp bleiben.

Trailer zur 3. Folge "Das große Promi-Büßen"