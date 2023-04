"Das perfekte Dinner": "Perfekter Gastgeber" erlebt böse Überraschung

Die Würzburg-Woche bei Das perfekte Dinner gastierte am Dienstag bei Polizist Patrick. Ein Bestandteil seines Menüs war aber nichts für schwache Nerven.

Von Angelo Cali

Würzburg/Sömmersdorf - Die aktuelle Woche bei "Das perfekte Dinner" findet in und um das unterfränkische Würzburg statt. Am zweiten Abend präsentierte sich Patrick als der perfekte Gastgeber, erlebte aber am Ende dennoch eine böse Überraschung.

"Das perfekte Dinner" gastiert derzeit in und um Würzburg. Erstmals lief das VOX-Format im Jahr 2006. © RTL+ Doch beginnen wir mit dem Positiven. Am zweiten Tag der Dinner-Runde hatte der 31-jährige Polizist zu sich nach Hause eingeladen. In seinem beschaulichen Heim im kleinen Ort Sömmersdorf (Landkreis Schweinfurt) lebt er mit seinem Ehemann und zwei Pflegekindern und ist meist für die Verpflegung zuständig. Aber bekommt das der quirlige Zweifach-Papa auch unter der ständigen Beobachtung von Kameras sowie den kritischen Meinungen von vier Mitbewerbern auf die Reihe? Vor dieser Frage wollte sich Patrick keinesfalls drücken und fertigte einzig für "Das perfekte Dinner" eine strukturierte Checkliste an, die der selbst ernannten "verrückten Nudel" einen reibungslosen Ablauf garantieren sollte. Am Ende wollte Patrick, der eine große Leidenschaft für das Theaterspiel hegt, mit seinem Motto "Gib dem Produkt eine Bühne in drei Akten" überzeugen und dabei "Süßkartoffel auf hoher See", "Karotte 'küsst' Schwein" und "Kamille auf italienischer Rundreise" möglichst eindrucksvoll und schmackhaft auf die Teller zaubern. Das perfekte Dinner "Das perfekte Dinner": Chaos-Queen Marion rührt ihre Konkurrentin zu Tränen Während seiner Vorbereitungen, die von der ein oder anderen Gesangseinlage begleitet wurden, wirkte der Sachbearbeiter bei der Kriminalpolizei durchaus souverän, offenbarte aber bereits einen ersten wunden Punkt.

Hobby-Schauspieler und Polizist Patrick widmet sein Menü ganz seiner Leidenschaft fürs Theater

Karottensalat treibt Patricks Gästen die Tränen in die Augen