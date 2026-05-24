Hochzeit erst nach 15 Jahren Liebe: Christine Neubauer verrät, warum sie so lange warten musste
Hamburg - Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt: Nach 15 Jahren Beziehung hat Christine Neubauer (63) ihrem drei Jahre jüngeren Partner José Campos (60) das Jawort gegeben. Weshalb die beiden erst nach so vielen Jahren Partnerschaft heirateten? Der Weg bis zur Trauung sei holprig gewesen.
Bereits Anfang 2021 machten die beiden ihre Verlobung öffentlich. Zu diesem Zeitpunkt war das Paar bereits seit Längerem heimlich verlobt.
"Und José hat ja auch vor einigen Jahren, als mein Vater noch gelebt hat, mit meinem Vater darüber gesprochen. Also so ganz klassisch bei meinem Vater auch um meine Hand angehalten", erinnert sich die Schauspielerin in der Talkshow "DAS! Rote Sofa".
Wenn es nach dem Paar gegangen wäre, hätten nach der Verlobung nicht erst noch fünf Jahre vergehen müssen bis zur eigentlichen Hochzeit. Der Grund für die Verzögerung: Behörden. "Es lag ja auch nicht an uns. Es lag wirklich an dem Papier-Behördenkram. Das hat alleine fünf Jahre gedauert, bis die Papiere endlich so weit waren."
Auch auf dem roten Teppich sei die 63-Jährige nach eigenen Angaben immer wieder gefragt worden, wann das Paar nun endlich heirate. "Und ich immer: 'Im Herzen sind wir ja schon verheiratet.'" Auch an den Tag des Antrags erinnert sich Neubauer noch genau.
"An dem Tag dann habe ich mich nochmal neu und intensiv verliebt, als er die Treppe runterkam in seinem Anzug und er auch, als er mich gesehen hat", schwärmt sie weiter. "Und wir sind immer schon seelenverwandt gewesen. Es ist nochmal intensiver. Es ist alles gleich und doch so anders."
Christine Neubauer über Hochzeit: Ihre Mutter war Trauzeugin
Im engsten Familienkreis gab sich das Paar schließlich auf Mallorca das Jawort. Für die ehemalige "Let's Dance"-Kandidatin ist es die zweite Ehe. 1990 heiratete sie den Sportjournalisten und Moderator Lambert Dinzinger (69). Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn und trennte sich 2011.
Wer bei der Trauung auf Mallorca dabei war? Unter anderem die Mutter der Schauspielerin. "Meine Mama war Trauzeugin", so Neubauer stolz. "Da bin ich froh, dass das mit 89 noch funktioniert hat. Das war auch immer mein Wunsch, weil meine Mama war auch immer meine Freundin."
Ihr Vater konnte an der Zeremonie jedoch nicht teilnehmen. Er verstarb bereits im Oktober 2019 im Alter von 84 Jahren. Ebenfalls bei der Trauung mit dabei: Komponist Harold Faltermeyer (73), der José als Trauzeuge an diesem Tag zur Seite stand.
"Das sind alles Menschen die uns von Anfang an in ihrem Herzen aufgenommen haben. Alle anderen, die uns von Anfang an begleitet haben, kommen dann auch zur großen Feier", kündigt die Schauspielerin abschließend an. So sei ihren Angaben nach auch noch eine größere Feier mit reichlich Champagner und guter Stimmung geplant.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa