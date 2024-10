Nach "Sommerhaus der Stars"-Eklat: Gibt es noch Konsequenzen für Rafi?

Rafi Rachek (34) entschuldigte sich direkt im Anschluss bei Stefan Kleiser (57). © RTL

Schon in Folge sechs knallte es gewaltig zwischen Rafis Partner Sam Dylan (33) und Stefan Kleiser (57) – mittendrin Theresia Fischer (32), die sich von Sam eigentlich mehr Loyalität gewünscht hatte.



In Folge sieben gab es nun den Nachschlag: "Bist du ein Kinderf*****, oder was!?", schmetterte Rafi Stefan entgegen, nachdem dieser in der Gruppe angemerkt hatte, dass seine Theresia aufgrund ihres jungen Alters ja nicht so lange auf S** verzichten könne.

Nach Rafis Kommentar folgte erst einmal entsetzte Stille. Und offenbar sah dieser seinen Fehler auch sofort ein. Er entschuldigte sich einzeln bei Theresia, bei seinem Freund Sam – als dieser ihn wütend zur Seite nahm – sowie bei Stefan, der ihn abschließend aber sogar versöhnlich umarmte. "Das war einfach ein dummer Satz, der ist mir rausgerutscht", so die Erklärung von Rafi.

"Er hat sich zwar sehr schnell entschuldigt, aber allein, dass er so was sagen kann ...", blieb Stefan dagegen noch etwas sprachlos.

Inzwischen scheint er seine Stimme aber wiedergefunden zu haben. Denn in seiner Instagram-Story meldete sich der 57-Jährige am Mittwoch noch einmal ausführlicher zu Wort.