Produktion kickt Sommerhaus-Paar sofort raus: "Ihr seid Asoziale und werdet sofort entsorgt"

Umut Tekin (27) und Emma Fernlund (23) sind im "Sommerhaus der Stars" Fünfte geworden. © RTL

Eigentlich möchte Sam, der die 9. Staffel mit seinem Partner Rafi Rachek (34) gewonnen hat, nicht groß über "Emut" sprechen, sagt er im Podcast "Royal Spice", den er mit Tanja Tischewitsch (35) führt - und holt trotzdem aus!

Er habe auf TikTok gestöbert und "diese verrückte Frau", also Emma, sei ihm vorgeschlagen worden. "Die hat ja nichts anderes zu tun, als die ganze Zeit alles auszuschlachten." Über die "Temptation Island VIP"-Verführerin habe er andersherum selbst "nur im Podcast oder auf Insta, aber nicht zu ausschweifend" gesprochen, "weil die einfach nicht mehr alle Latten am Zaun hat".

Die Blondine versuche aktuell alles, um Aufmerksamkeit zu bekommen. "Die werde ich ihr aber nicht geben!" Macht er dennoch. Und packt über die Rauswahl des fünftplatzierten Paares aus.

"Von der Produktion hat man es einfach so gemacht: Sie wurden nominiert, dann wurde gesagt, dass sie sofort gehen müssen, sonst wären sie ja bis zum nächsten Tag geblieben. So gesehen ist es ein Rausschmiss der Produktion gewesen, von wegen: Ihr werdet hier keine Stunden mehr verbringen, ihr seid Asoziale und werdet jetzt sofort entsorgt", so Sam.