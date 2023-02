Deutscher Student verschwindet "Spurlos in Athen"

Athen (Griechenland) - Ein harmloser Besuch bei ihrem Sohn wird für eine Mutter im ARD-Thriller "Spurlos in Athen" am Samstag zur wahr gewordenen Hölle.

Dort ist ihr Sohn Jakob aber verschwunden. © ARD Degeto/Roland Suso Richter

Nachdem Jugendrichterin Marlene Neubach (gespielt von Silke Bodenbender, 49) einen Angeklagten zu einer Haftstrafe verurteilt, ruft sie ihr Sohn Jakob (Tom Gronau, 25) an. In ein paar Tagen will sie den Studenten, der gerade ein Auslandssemester in Athen verbringt, in Griechenland besuchen.

Das passt ihm aber nicht, wie er ihr per Videotelefonie mitteilt: "Mama, das ist wirklich nicht so günstig. Ich hab hier mega viel um die Ohren." Er solle nicht den Fremdenführer spielen und einfach mit ihr essen gehen, verlangt sie, woraufhin er einwilligt.

Angekommen in der Metropole am Mittelmeer kämpft sich Neubach per Taxi durch den dichten Verkehr und kommt verspätet in ihrer Unterkunft an, wo sie eigentlich ihren Sohn treffen wollte.

Da dieser nicht auftaucht und weder auf Textnachrichten noch Anrufe reagiert, fährt sie zu seiner Adresse.

In freudiger Erwartung, ihn in seinem Studentenheim-Appartment anzutreffen, wird sie von einem Pärchen begrüßt, das erzählt, Jakob sei bereits vor einem Monat ausgezogen. Von einem Umzug weiß selbst Jakobs Kumpel Tim (Andreas Hagl, 21) nichts, der ihn ebenfalls jüngst in Athen besucht hatte.