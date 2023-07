"Bachelorette"-Start: Nach Mama-Beichte gibt es prompt Stress zwischen den Männern

Phuket (Thailand) – Die Rosen-Saison ist wieder eröffnet! In der Jubiläumsstaffel (zehn Jahre) von " Die Bachelorette " tritt Single-Lady Jennifer Saro (27) in die viel gelobten Fußstapfen ihrer Vorgängerin Sharon Battiste (31). Sie ist die erste Rosen-Verteilerin, die sich als alleinerziehende Mutter eines kleinen Kindes auf die TV-Liebesreise einlässt und macht daraus auch gleich zu Beginn kein Geheimnis.

Als André (30) der "Bachelorette" zur Begrüßung einen Weißwein kredenzt, meckert sein Macho-Antagonist lautstark: "Eeey, red mal nicht so lange mit meiner Frau!" Bei Jenny kommt die Testosteron-Aktion eher mittelmäßig an: "Ich glaube, manche Männer müssen anderen Männern beweisen, dass sie da sind."

Adrian (27) greift ein, als Jenny zum Kindsvater ausgefragt wird. © RTL/Markus Hertrich

Besonders pikant wird es, als Oguzhan Jenny völlig unverhofft konfrontiert: "Kannst du dich eigentlich an mich erinnern? Wir haben uns vor sechs Jahren kennengelernt bei Tinder."

"Ich habe ihn nicht erkannt", erklärt die 27-Jährige einigermaßen perplex. "Ich weiß, dass wir auf jeden Fall nichts miteinander hatten!"

Mehr Transparenz bringt Jennys große Kinder-Beichte. Zu später Stunde trommelt die Instagram-Beauty ihre Verehrer zusammen und offenbart: "Es gibt schon einen Mann in meinem Leben ... Ich bin stolze alleinerziehende Mama."

Nach einem kurzen Moment, in dem alle Männer das Geständnis sacken lassen, prasseln auch schon die ersten Fragen auf Jenny ein. Als Oguzhan sich forsch nach dem Kindsvater erkundigt, macht Adrian (27) ihm eine Ansage, die sich gewaschen hat: "Warum fragt ihr so Dulli-Fragen mit Vaterschaft? Was in der Vergangenheit passiert ist, ist passiert."

Dennoch scheinen Oguzhan und einige andere Mitbewerber zu hadern, bis Jenny ein Machtwort spricht: "Ich suche hier keinen Vaterersatz, ich suche einen Partner für mich."