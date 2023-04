"Die Bergretter": Droht eine Umweltkatastrophe?

Ramsau - In der fünften Folge der 14. Staffel müssen " Die Bergretter " Markus Kofler (gespielt von Sebastian Ströbel, 46) und sein Team eine Umweltkatastrophe eindämmen.

Michi (Robert Lohr, 55, l.), Katharina (Luise Bähr, 43) und Markus (Sebastian Ströbel, 46, r.) finden Thomas (Heio von Stetten, 62). © ZDF/Barbara Bauriedl

Das Landratsamt meldet sich bei Biobäuerin Laura Brandtner (Josepha Walter, 26): Ihr Fischteich könnte vergiftet sein. Ihr Vater Thomas (Heio von Stetten, 62) weiß, wer daran schuld ist: Er hat vor Jahren Blechfässer mit Rattengift in einer Höhle am Gletscher versteckt.

Doch nun schmilzt das Eis und so gelangt die auslaufende Flüssigkeit in einen Bach.

Schnell will er die Fässer verschwinden lassen, um seine Rolle in dem Desaster zu vertuschen. Doch beim Versuch, ein Fass mit dem Schneemobil abzutransportieren, stürzt Thomas. Das giftige Fass landet im Bach - nun scheint die Katastrophe unumgänglich.



Thomas setzt auf die Hilfe seiner Ex-Frau Silke (Stephanie Japp, 50), die Zugang zu einer Pistenraupe hat. Widerwillig begleitet sie Thomas schließlich zum Gletscher. Doch an der Höhle kommt es zu einer Gerölllawine, die die beiden im Inneren einschließt.

Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, denn die Dämpfe des Rattengifts sind tödlich.