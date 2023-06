Die gefühlt tausendste Wiederholung vom Traumschiff: Muss das sein?

Dresden - Sonne, so weit das Auge reicht. Der heutige Sonntag wird seinem Namen mehr als gerecht. Bis zum Nachmittag könnt ihr den Tag auch getrost draußen verbringen, denn im Fernsehen verpasst Ihr meiner Meinung bis dahin nämlich nichts. In meinen TV-Tipps lest Ihr, wofür es sich lohnt, den Fernseher einzuschalten.

Er ist zurück: Barney Stinson! Neil Patrick Harris (49) spielt erneut seine legendäre Rolle aus "How I Met Your Mother". Im Spin-off How I Met Your Father (2023) taucht der unterhaltsame Anzugträger nun wieder auf. Ob es eine seiner Frauengeschichten ist oder es einen anderen Grund für sein Erscheinen gibt, die ihn in die Serie ziehen? Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen.

Disney+