Görlitzer treten bei "Die Höhle der Löwen" an: Vater-Sohn-Duo will mit "Weltneuheit" die Umwelt retten

Zwei Sachsen treten in der "Höhle der Löwen" an. Das Besondere dabei: Sie sind Vater und Sohn und haben eine "Weltneuheit" im Gepäck.

Von Michael Herold

Köln/Görlitz - Sie kommen aus Görlitz und wollen die Welt retten! Zwei Sachsen treten am Montagabend in der "Höhle der Löwen" an und wollen die Investoren von ihrer Idee überzeugen. Das Besondere dabei: Sie sind Vater und Sohn und haben eine "Weltneuheit" im Gepäck.

Das Vater-Sohn-Gespann Bernd (55, l.) und Christian Wacker (25) aus Görlitz hofft auf finanzielle Unterstützung von den Löwen. © RTL / Bernd-Michael Maurer Bernd Wacker (55) und sein Sohn Christian (25) stammen aus Görlitz und dort haben sie auch ihr junges Unternehmen "eco-softfibre" gegründet - und damit verfolgen sie große Ziele. Denn die beiden produzieren einen ganz besonderen ökologischen Weichschaumstoff, mit dem sie mal eben die Umwelt retten wollen. Gegenüber den fünf Investoren erklärt das Duo, was das Einzigartige an ihrem Produkt ist: So weisen sie darauf hin, dass gewöhnlicher Schaumstoff, wie ihn wohl jeder in Möbeln oder Kleidungsstücken bei sich zu Hause hat, aus sogenanntem Polyurethan (PU) erzeugt wird. Dieser PU-Schaum wiederum "wird aus fossilem Erdöl hergestellt und bereits die Zwischenprodukte und die Produktion verpesten unsere Umwelt", so Christian. In jedem einzelnen Haushalt in Deutschland würden dadurch umgerechnet circa 500 Liter Erdöl stecken. Zuletzt würde PU-Schaumstoff auch noch verbrannt oder lande als Mikroplastik im Meer. Alles in allem also eine ziemlich schädliche Sache. Die Höhle der Löwen Höhle der Löwen: Schulden-Beichte erschüttert Investoren - "Ist ein K.o.-Kriterium für mich" Und da kommt die "Weltneuheit" der Görlitzer ins Spiel: Ihr nachhaltiger Weichschaumstoff werde nicht aus Öl, sondern aus sogenannten "Lederfalzspänen" erzeugt, dabei handelt es sich um ein Nebenprodukt aus der Lederindustrie, das normalerweise einfach weggeschmissen wird. Hoffnungsvoll verkündet Christian vor dem Pitch in der TV-Show: "Unsere Konkurrenz ist im Endeffekt Erdöl. Wenn wir unseren Planeten ein Stückchen besser machen wollen, dann müssen wir uns loslösen von diesem Erdöl." Ihr Produkt mache dies nun auch "im größeren Stile" möglich.

Die beiden Sachsen müssen sich in der "Höhle der Löwen" einigen Nachfragen der Investoren stellen. © RTL / Bernd-Michael Maurer

Carsten Maschmeyer hält die Idee für sehr "lobenswert", aber ist sie auch "löwenswert"?