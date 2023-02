Nico Rosberg verabschiedet sich: Er macht Schluss mit "Die Höhle der Löwen"

"Als Fan der Sendung bleibe ich DHDL vor dem TV aber auch in der neuen Staffel erhalten. Die tollen Gründerinnen und Gründer machen das Format ganz besonders – und die Sendung etabliert die Startup-Welt in der Mitte der Gesellschaft", lobt der Sohn des Formel-1-Weltmeisters Keke Rosberg (74) die Sendung und verabschiedet sich.

Demnach wolle der in Monaco lebende Unternehmer mehr Energie und Zeit in seine neu gegründete gemeinnützige Organisation investieren. Mit seinem Projekt wolle er sich auf Themen wie Umweltschutz und ein gesundes Aufwachsen von Kindern fokussieren.

In zwei Jahren ließ sich der Investor (l.) zu vielen Späßen hinreißen. © RTL / Bernd-Michael Maurer

Bevor es im November hieß, Rosberg könne in der 13. Staffel kein Teil der Sendung mehr sein, warf man ihm bereits vor, sich zwar als Eigenmarke gut verkaufen zu können, jedoch mangelndes Unternehmer-Geschick zu besitzen, da viele seiner abgeschlossenen Deals nach den Dreharbeiten wieder platzten, so die "Bild".

VOX selbst bedankte sich bei dem Investor für die fünf gemeinsamen Staffeln und auch seine Kollegen Carsten Maschmeyer (63) sowie Ralf Dümmel (56) wünschten ihm alles Gute. "Wir bleiben selbstverständlich in Kontakt", versicherte Dümmel. Seitens VOX hieß es in Bezug auf Rosberg allerdings auch: "Einmal Löwe, immer Löwe – vielleicht stößt er in einer der folgenden Staffeln ja auch noch mal zum Löwen-Rudel dazu." Handelt es sich also nur um einen Abschied auf Zeit?

Ebenfalls die Show verlassen soll wohl Georg Kofler (65), wie die "Bild" herausgefunden haben will. Bestätigt wurde das bislang jedoch weder von Kofler selbst noch von VOX.

Ebenfalls spekuliert wird über die Nachfolge der beiden. Angeblich soll Familienunternehmer Tillman Schulz (33) bereits in den Startlöchern stehen. Er ist Inhaber und Geschäftsführer des Lebensmittelherstellers "MDS Holding".

Die 13. Staffel "Die Höhle der Löwen" soll in diesem Frühjahr wieder bei VOX und im Stream bei RTL+ starten - wann genau, ist noch nicht bekannt.