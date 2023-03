Die TV-Tipps am Sonntag: Bei diesem Film schwingt Wehmut mit

Es gibt nur eine Handvoll TV-Ereignisse, für die es sich lohnt, die halbe Nacht wach zu bleiben. Die Oscar-Verleihung zählt für mich definitiv dazu - in diesem Jahr ganz besonders. In der Königskategorie bester Film sind nämlich fast ausnahmslos Hochkaräter nominiert, allen voran "The Banshees of Inisherin" und das teils in Dresden gedrehte Dirigentinnen-Drama "Tár".

1 Uhr, ProSieben