Die TV-Tipps am Sonntag: Das solltet Ihr heute nicht im Fernsehen verpassen!

Deutschland - Was läuft am Sonntag im Fernsehen? Die TAG24-TV-Tipps verraten es Euch! Zur Auswahl stehen diesmal eine witzige Koch-Show, eine Spitzen-Komödie aus Österreich, ein Dino-Blockbuster und eine preisgekrönte Serie mit dem hervorragenden Kevin Costner.

Auch wenn meine handwerklichen Fertigkeiten am Herd mangels Interesse bereits bei der Zubereitung von Fischstäbchen ausgereizt sind, fühle ich mich von Kitchen Impossible erstaunlich gut abgeholt. Das Format von und mit TV-Koch Tim Mälzer ist einfach erstklassig produziert. Einzig die gut dreistündige Laufzeit der Sendung will mir nicht so recht schmecken.

20.15 Ihr, VOX