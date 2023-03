Die TV-Tipps für Samstag sind mehr als rasant

Dresden - Die Arbeitswoche ist geschafft und ein Wochenende voller Möglichkeiten steht bevor. Bis zum Nachmittag könnt Ihr getrost alle s erledigen, was in den vergangenen Tagen liegen geblieben ist. Denn erst am Abend lohnt es sich meiner Meinung nach, den Fernseher einzuschalten. Dann ist für jeden etwas dabei.

Fans von schnellen Autos und Action kommen am späten Samstagabend voll auf ihre Kosten. The Fast and the Furious (2001) mit Vin Diesel (55) und Paul Walker (†40) in den Hauptrollen ist der Auftakt einer Filmreihe, die noch dieses Jahr in den Kinos fortgesetzt wird. Zur Einstimmung und um die Zusammenhänge noch einmal Revue passieren zu lassen, empfiehlt es sich, die vorigen Teile nach und nach noch einmal zu schauen.

1 Uhr, ZDF