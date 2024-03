Bittere Folgen: Verlobter von Loredana Wollny darf nicht nach Deutschland!

Loredana Wollny (19) und ihr türkischer Freund Servet (24) sind seit März 2023 miteinander verlobt. Das Paar hat einen einjährigen Sohn. © Bildmontage: Instagram/loredanawollny (Screenshots)

In wenigen Tagen startet die neue Staffel von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie". Schon vorab gibt es die erste Folge im Stream zu sehen. Dabei stehen unter anderem auch die 19-Jährige und ihr Verlobter im Mittelpunkt.

Als die Blondine ihren Liebsten während seiner Mittagspause im Hotel besucht, hört man den Sprecher sagen: "Seit sieben Monaten genießen sie das Leben zu dritt - auch wenn ihr Traum vom gemeinsamen Leben in der Türkei und in Deutschland noch nicht in Erfüllung ging."

Noch immer pendelt Loredana in regelmäßigen Abständen zwischen dem Zweitwohnsitz der Großfamilie in der Urlaubsregion Ilica (Türkei) und ihrem Heimatkaff Ratheim in Nordrhein-Westfalen hin und her.

Ihr Verlobter kennt das legendäre Wollny-Domizil bislang nur von Fotos und Erzählungen. Der Grund: Servet hat bis heute kein Visum für eine Reise nach Deutschland erhalten. Deshalb verpasste der 23-Jährige bereits die Geburt seines Sohnes Aurelio im Dezember 2022.

Und noch ein weiterer Meilenstein im Leben des Einjährigen ging ohne seinen Papa über die Bühne: die Taufe! Auch für die Familienfeier im Herbst 2023, bei der gleich vier Wollny-Sprösslinge Gottes Segen entgegennahmen, erhielt Servet keine Einreisegenehmigung.