Kehrtwende bei RTLZWEI: TV-Sender greift in Wollny-Eskalation ein!

Hückelhoven/München - Bei den Wollnys will einfach keine Ruhe einkehren. Nachdem der Familienkrieg in dieser Woche ein weiteres Mal eskaliert ist, mischt sich jetzt auch RTLZWEI ein!

Calantha Wollny (24) rechnet bereits seit mehreren Wochen öffentlich mit ihrer Familie ab. © Bildmontage: Instagram/calantha_wollny_official (Screenshots)

Dabei hatte der Münchener Privatsender, bei dem die Reality-TV-Doku seit 2011 ausgestrahlt wird, unmittelbar nach dem Skandal-Interview von Clan-Mitglied Calantha (24) noch betont, "diese privaten innerfamiliären Konflikte" nicht kommentieren zu wollen.

In dem YouTube-Format "Die Fernsehschatztruhe" warf die Tochter von Silvia Wollny (60) kürzlich mit Vorwürfen und brisanten Enthüllungen nur so um sich. Vor allem ihre Mutter wurde zur Zielscheibe, aber auch ihre Geschwister sowie RTLZWEI.

Diesbezüglich war vor wenigen Tagen bereits Calanthas älterer Schwester Sarafina (30) der Kragen geplatzt. Auch der Sender entschied sich jetzt dazu, sein Schweigen doch zu brechen. Das Ergebnis: ein flammender Appell an das Publikum.

"Die Familie Wollny und insbesondere Silvia sind zurzeit Ziel einer Kampagne, in der online unbewiesene, rufschädigende Vorwürfe verbreitet werden", hieß es in einem Statement, welches die Fernsehmacher in ihrer Instagram-Story teilten. Dies habe zur Folge, dass die Familie beleidigt und bedroht werde.

Und das nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch im realen Leben. Deshalb forderte RTLZWEI die Community jetzt auf: "Glaubt nicht einfach alles, was jemand irgendwo behauptet! Bleibt fair, bleibt sachlich, bleibt Mensch!"