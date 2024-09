"Ekelhaft"-Chat zeigt Ausmaß im Streit zwischen Calantha Wollny und Mama Silvia!

In ihrer Instagram-Story teilte das Clan-Mitglied den Screenshot eines Chats zwischen einem Fan und ihrer Mutter. "Hilf mal lieber deiner Tochter. Sie ist obdachlos … wie kann eine Mutter nur so sein … ekelhaft", wetterte die Userin darin gegen Silvia.

Nach einem Spendenaufruf hat sich die Situation inzwischen wieder etwas entspannt. Calantha und ihr Freund sind in einem Hostel untergekommen. Somit hat die Schwester von Sarafina (29) nun auch wieder mehr Zeit, um neues Öl ins Feuer zu gießen.

Auch für Elffach-Mama Silvia Wollny (59) scheint eine Versöhnung mit ihrer abtrünnigen Skandal-Tochter derzeit ausgeschlossen. © Bildmontage: Instagram/wollnysilvia (Screenshots)

Daraufhin platzte der Followerin endgültig der Kragen. "Im TV einen auf Super-Mama machen und in Wirklichkeit einfach nur ekelhaft!", schoss die Frau weiter in Richtung der 59-Jährigen.

Doch damit nicht genug. In einer weiteren Story offenbarte Calantha ein weiteres trauriges Detail. Demnach habe sie heute eigentliche ihre Tochter Cataleya (5) sehen sollen, die bekanntermaßen von Silvia einst adoptiert worden war.

Doch daraus wurde nichts. Sie würde einfach "ignoriert" werden, wütete die abtrünnige Wollny-Tochter auf ihrem Kanal. Das Mädchen lebt seit zwei Jahren mit ihrer Oma in der Türkei. Seitdem hat Calantha ihre Tochter nicht mehr getroffen.

Um den Spannungsbogen in der gleichsam traurigen wie peinlichen Familien-Fehde weiter aufrechtzuerhalten, kündigte die 24-Jährige schon einmal an, dass in "den nächsten Tagen" noch "etwas Größeres" kommen werde. Im Hause Wollny wird es eben nie langweilig ...