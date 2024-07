Es reicht! Jeremy Pascal Wollny will auspacken: "Ich werde über alles sprechen"

Neuss - Jeremy Pascal Wollny (27) platzte jüngst öffentlich der Kragen! Mitten in der Nacht hatte sich der Vater einer Tochter bei seinen Instagram-Fans gemeldet und eine krasse Ankündigung gemacht: Der 27-Jährige will ein für alle Mal mit den Anschuldigungen gegen ihn aufräumen - und nicht nur das!

Jeremy Pascal Wollny (27) kündigte in der Nacht zu Dienstag an, "allen Menschen die Augen zu öffnen". Offenbar geht es um den Streit mit Schwester Calantha (23). © Instagram/_jeremypascalwollny_

Gegen 2.30 Uhr in der Nacht zu Dienstag hatte der schlaflose Jeremy sich - augenscheinlich aus dem Bett heraus - in seiner Instagram-Story bei seinen knapp 57.000 Fans gemeldet und ohne Umschweife erklärt, dass er "die Fresse" nun endgültig voll habe!

"Meine Familie und ich, wir haben gesagt, wir werden uns zu dem Thema nicht äußern und dem Ganzen keine Plattform geben. Aber wir haben es jetzt lang genug versucht und [...] mich beschäftigt das so stark, dass ich wirklich Schlafstörungen [...] dadurch entwickelt hab", offenbarte Jeremy.

Mit "dem Thema" spielte der 27-Jährige offenbar auf die heftigen Vorwürfe an, die Schwester Calantha (23) vor einigen Wochen gegen ihn erhoben hatte. Die Wollny-Tochter, die mit ihrer Familie völlig zerstritten ist, hatte ihrem Bruder nämlich unter anderem öffentlich unterstellt, in der Kindheit übergriffig geworden zu sein.

"Wir haben versucht, einfach stillzuschweigen, aber das funktioniert nicht", schilderte das Großfamilienmitglied, das die Vorwürfe bereits mehrfach vehement abgestritten hatte - und zog nun Konsequenzen! So kündigte Jeremy an, am Dienstagabend in einem Livestream bei TikTok "alles zu erzählen, von A bis Z".

"Es geht mir jetzt nämlich nicht nur an die Substanz, sondern auch mittlerweile an die Gesundheit", wie der 27-Jährige schilderte.