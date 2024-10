Keine Hilfe von ihrer Großfamilie: Calantha Wollny sucht Schlafplatz auf der Straße!

Calantha Wollny (24) hat bereits vor Jahren mit ihrer TV-bekannten Familie gebrochen und steht jetzt auch noch ohne Dach über dem Kopf da. © Bildmontage: Instagram/calantha_wollny_official (Screenshots)

Erst vor wenigen Wochen hatte die 24-Jährige auf ihrem Instagram-Kanal schon einmal von ihrer Obdachlosigkeit berichtet. Ein Spendenaufruf sorgte anschließend dafür, dass Calantha mit ihrem Freund Mason vorübergehend in einem Hostel in Neuss unterkommen konnte.

Doch irgendwann reichte die Kohle nicht mehr aus und die beiden wurden auch dort vor die Tür gesetzt. In einer aktuellen Fragerunde möchte ein Fan von der TV-Bekanntheit ("Die Wollnys") deshalb jetzt wissen: "Bist du gut untergekommen?"

Das schockierende Update lässt nicht lange auf sich warten: "Nein, wir suchen uns grade draußen einen Platz, wo wenige Leute sind", verrät Calantha offen. Mit Support aus der Familie rechnet sie nicht, da zu ihrer Mutter nach wie vor kein Kontakt bestehe.

Kritisch merkt ein anderer User daraufhin an, dass aber auch das Überwasserhalten mit den Spenden ja nicht ewig so weitergehen kann. Seine durchaus berechtigte Frage lautet daher: "Was sind deine Zukunftspläne?"