Lavinia Wollny feiert Meilenstein: Ihre Tochter wird schon ein Jahr alt!

Hückelhoven - Es war die Schnapszahl-Geburt des vergangenen Jahres: Am 22.2.22 brachte Lavinia Wollny (23) die kleine Haylie Emilia zur Welt. Zu ihrem ersten Geburtstag widmete die Jung-Mama ihrer Tochter jetzt einige emotionale Worte!

Am 22. Februar 2022 sind Lavinia Wollny (23) und ihr Freund Tim Katzenbauer (24) zum ersten Mal Eltern geworden. © Instagram/lavinia.wollny (Screenshots, Bildmontage)

Oma Silvia Wollny (58) teilte damals auf Instagram voller Stolz die schöne Nachricht: "Wenn aus Liebe Leben wird, dann trägt das Glück einen Namen", schrieb sie neben ein Foto, das die kleinen Finger der neuen Erdenbürgerin zeigte.

Zum Wiegenfest ließ es sich Lavinia nun allerdings nicht nehmen, selbst einen emotionalen Beitrag für ihren Nachwuchs ins Netz zu stellen. "Heute vor einem Jahr hast du mein Leben komplett auf den Kopf gestellt", schreibt die Partnerin von Tim Katzenbauer (24) zu einem Videoclip mit etlichen Fotos aus dem ersten Lebensjahr des Mädchens.

Bis zur Geburt habe sie nicht gewusst, was es bedeutet, Mama zu sein. Lavinia glaubte sogar, der neuen Aufgabe nicht gewachsen zu sein. "Aber du hast mir gezeigt, dass man es schaffen kann", so die 23-Jährige weiter. "Du bist das Beste, was mir je passiert ist!"

Mit etwas Wehmut blickt die TV-Bekanntheit ("Die Wollnys") deshalb auf die vergangenen 365 Tage zurück. Viel zu schnell seien diese vergangen.