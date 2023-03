Lavinia Wollny klärt auf: Das ist der Grund, warum sie nicht mehr bei Mama Silvia wohnt!

Lavinia Wollny (23) lebt mit ihrer Familie in einer eigenen Wohnung. © Instagram/lavinia.wollny

Lavinia hat sich mit ihrem Verlobten Tim Katzenbauer (24) und Töchterchen Haylie (1) ein gemütliches Nest geschaffen und lebt in mit ihren Liebsten in einer Wohnung in Hückelhoven - nicht weit von Mama Silvias Mehrgenerationenhaus entfernt.

Aktuell fiebern die drei der Geburt von Baby Nummer zwei entgegen, das im Mai auf die Welt kommen soll, wie Lavinia ihren rund 218.000 Fans bereits vor einiger Zeit verraten hatte.

Bei Instagram gibt die Wollny-Tochter ihren Anhängern regelmäßig kleine Einblicke in ihren Familienalltag und zeigt ihren Liebsten beispielsweise beim Spielen mit der kleinen Haylie oder teilt niedliche Schnappschüsse ihres Sprösslings.

In letzter Zeit lud die Jungmama ihre Community zudem häufig zu Fragerunden ein, in denen ihre Fans alles loswerden konnten, was ihnen unter den Nägeln brannte.

Auch am Samstagabend hieß es auf dem Kanal der 23-Jährigen wieder "Stell mir eine Frage", was Lavinias Follower sich natürlich nicht zweimal sagen ließen.

Während sich die meisten Fragen wieder einmal um die Entwicklung von Töchterchen Haylie sowie den aktuellen Stand ihrer Schwangerschaft drehten, hatte ein User ein anderes Anliegen, mit dem er in dem Q&A herausrückte: "Wieso bist du ausgezogen?", wollte der Fan wissen, woraufhin Lavinia eine ausführliche Antwort lieferte.