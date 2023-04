Peter Wollny berichtet von schmerzhaften Zwischenfall mit Emory: "Das hat ordentlich geklingelt"

Hückelhoven - Peter Wollny (30) berichtete seinen Instagram-Fans kürzlich von einem kleinen Zwischenfall, der sich mit einem seiner Söhne ereignet hatte. Das Ergebnis war eine dicke Beule am Kopf des Familienvaters.

Autsch! Peter Wollny (30) zeigte seinen Instagram-Fans kürzlich seine Beule am Kopf. © Bildmontage: Instagram/peter.wollny2010

Vor rund einer Woche war Peter mit Ehefrau Sarafina Wollny (28) und den gemeinsamen Zwillingen Casey und Emory zurück ins heimische Hückelhoven gereist, nachdem die Familie einige Wochen auf dem Zweitwohnsitz der Wollnys in der Türkei verbracht hatte.

Seit seiner Rückkehr meldet sich das Paar auch ab und zu bei seinen zusammengerechnet rund 867.000 Instagram-Fans und gibt in seinen Storys kleine Einblicke in den Alltag der fünfköpfigen Familie.

Auch am Montagabend nahm Peter eine kurze Story für seine Community auf, in der er seinen Fans kurzerhand von einem kleinen Zwischenfall berichtete, der sich soeben daheim ereignet hatte. In den Hauptrollen: Peter und Sohnemann Emory.

"Ich hab hier voll die Beule am Kopf", redete der begeisterte Hobby-Angler nicht lange um den heißen Brei herum und offenbarte mit leicht wehleidigem Gesicht vor der Handykamera, wie er sich die Schwellung zugezogen hatte:

"Ich hab mir eben den Kopf gestoßen mit dem Emory zusammen - das hat ordentlich geklingelt", schilderte der 30-Jährige und zeigte seinen Fans zum Beweis die Beule, die sich sichtbar auf seiner Stirn abgezeichnet hatte.

Söhnchen Emory hatte hingegen Glück im Unglück, denn wie Peter weiter berichtete, habe der Einjährige nach dem Zusammenstoß "keine Miene verzogen" und "nicht mal gequengelt oder geweint".