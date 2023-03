Sarah-Jane Wollny macht zurzeit kein Auge zu: "Schlafrhythmus total gekillt"

Sarah-Jane Wollny (24) gab ihren Instagram-Fans am Dienstag ein kleines Update aus ihrem Alltag. © Bildmontage: Instagram/sarah_jane_wollny

Langweilig wird es bei Sarah-Jane derzeit nicht!

Die 24-Jährige meldet sich in letzter Zeit wieder regelmäßig bei ihren rund 190.000 Instagram-Fans, nachdem sie ihre Community in den vergangenen Monaten ein wenig vernachlässigt und sich nur sporadisch auf ihrem Kanal gezeigt hatte.

Zu Beginn des neuen Jahres hatte Sarah-Jane ihren Followern jedoch versprochen, wieder mehr von sich zu zeigen - und bislang hielt die gelernte Altenpflegerin Wort.

Trotz Vollzeitjob, Familien- und Privatleben gab die 24-Jährige ihren Fans beinahe täglich ein kleines Alltagsupdate und verriet bereits vor wenigen Tagen, dass schon demnächst ein "richtig cooles Abenteuer" anstehen würde.

"Da freue ich mich schon richtig drauf", hatte die Wollny-Tochter ihren Anhängern in der vergangenen Woche mit einem vielsagenden Lächeln verraten - mehr Details gab es jedoch nicht.

Auch am Dienstag wollte Sarah-Jane noch nicht so recht mit der Sprache herausrücken, als sie sich nach einer schlaflosen Nacht erneut bei ihrer Community gemeldet hatte. So berichtete sie in ihrer Story lediglich, dass sie noch "ein paar Sachen besorgen" und im Anschluss ihre Koffer packen müsse.