Silvia Wollny in türkische Klinik gebracht: Ärzte finden Beweis für einen Hirnschlag

Silvia Wollny (59) hat sich aufgrund ihrer gesundheitlichen Probleme in eine türkische Klinik begeben. © Bildmontage: Instagram/wollnysilvia (Screenshots)

In der aktuellen Folge von "Die Wollnys" liegt die 59-Jährige abgekämpft auf der Couch und klagt über einen immensen "Druck im Kopf". Ihre Kinder machen sich bereits große Sorgen. Tochter Sarafina (29) erkennt sofort: "Das ist doch nicht normal!"

Ein Krankenhaus möchte Silvia zunächst nicht aufsuchen - aus Angst vor einer schlimmen Diagnose. Das Familienoberhaupt würde lieber nur in die Apotheke gehen und sich dort mit Medikamenten versorgen.

Als die Schmerzen jedoch unerträglich werden, bringen ihre Kinder sie schließlich in eine Klinik in der türkischen Stadt Manavgat, die in unmittelbarer Nähe zu ihrem Zweitwohnsitz in der Urlaubsregion Ilica gelegen ist.

Nach mehreren Untersuchungen sind die Ärzte der Meinung, dass Silvia am besten ein paar Tage im Krankenhaus verweilen sollte, um der Ursache für ihre Beschwerden auf den Grund zu gehen. Doch darauf hat der TV-Star "keinen Bock".

"Hier bleiben tu ich auf keinen Fall!", stellt die 59-Jährige klar, doch ihre Entzündungswerte sind auffällig. "Normalerweise fünf, aber Ihrer ist 50, das ist hoch", erklärt der behandelnde Mediziner.