Silvia Wollny wegen Harald auf 180: "Du knackst gleich, aber voll im Schritt, Junge!"

Hückelhoven - " Die Wollnys " sind zurück im TV! In der Auftaktfolge zur neuen Staffel fliegen zwischen Silvia Wollny (58) und ihrem Verlobten Harald Elsenbast (62) gleich ordentlich die Fetzen. Schuld ist eine Überraschung!

Kaum sind die jungen Eltern außer Haus, beginnen die Bauarbeiten. Dabei unterläuft Harald ein folgenschweres Missgeschick. Der 62-Jährige will unbedingt mit anpacken. Doch dann passiert es: Er stolpert über die Bordsteinkante und lässt dabei eine der Glasscheiben fallen.

Deutschlands wohl bekannteste Großfamilie befindet sich in heller Aufregung. Der Grund: Casey und Emory feiern bald ihren ersten Geburtstag! Die Zwillinge von Silvias Tochter Sarafina Wollny (28) kamen im Mai 2021 unter dramatischen Umständen zur Welt. Ihr erster Ehrentag soll deshalb ein ganz besonderer werden.

Da ist es passiert: Harald Elsenbast (62) lässt eine der Glasscheiben fallen. © RTLZWEI

Als seine bessere Hälfte die abgesplitterte Ecke entdeckt, ist sie sofort auf 180! Silvia stellt den Übeltäter zur Rede: "Harald, kannst du mir mal sagen, was du hier hinten bei den Männern machst?"

Ein Erklärungsversuch ihres Liebsten scheitert kläglich. Die Wollny-Matriarchin schäumt vor Wut. "Du knackst gleich auch, aber voll im Schritt, Junge", lautet ihre unmissverständliche Botschaft an Harald. Kann der Wintergarten jetzt überhaupt noch rechtzeitig zum Geburtstag fertig werden?

Neben dem alltäglichen Chaos in der Heimat geht es für einen Teil der Familie in den aktuellen Episoden auch wieder in die Türkei. Die Wollnys hätten dort gerne ein Ferienhaus für die gesamte Familie.

Silvia und Harald sind schon fündig geworden. Jetzt fehlt nur noch die Zustimmung der Kinder. Deshalb fliegen die beiden mit Kind und Kegel ins türkische Ilica, um das Haus zu besichtigen. Was hält Silvias Nachwuchs von dem Haus und wird sich die Familie für einen Kauf entscheiden?