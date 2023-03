Verwirrung um Sarah-Jane Wollny! "Wie hast du gemerkt, dass du schwanger bist?"

Sarah-Jane Wollny (24) folgen bei Instagram mehr als 190.000 Fans. © Instagram/sarah_jane_wollny

Der Baby-Boom im Hause Wollny nimmt kein Ende: Erst im Dezember vergangenen Jahres hatte Nesthäkchen Loredana (18) Söhnchen Aurelio zur Welt gebracht und die Großfamilie damit um ein weiteres Mitglied wachsen lassen.

In den kommenden Monaten stoßen dann schon die nächsten Wollny-Babys dazu, denn auch Lavinia (23) und Sarafina (28) sind aktuell in freudiger Erwartung. Wie gut, dass im gemeinsamen Familiendomizil im heimischen Hückelhoven reichlich Platz ist!

Während der Großteil ihrer Schwestern voll mit der Familienplanung beschäftigt ist, hat Sarah-Jane sich andere Ziele gesteckt und lässt sich mit dem Kinderkriegen noch Zeit. So arbeitet die 24-Jährige bereits seit geraumer Zeit als ausgebildete Krankenpflegerin - und geht voll in ihrem Job auf, wie sie ihren Fans erst kürzlich wieder in einer Fragerunde verraten hatte!

"Ich bin sehr glücklich mit meinem Beruf", erklärte die TV-Bekanntheit auf Nachhaken eines Followers und lächelte dazu selig in die Handykamera.

Eine andere Fan-Frage sorgte jedoch für ziemliche Verwirrung bei der TV-Bekanntheit - und sicher auch bei dem einen oder anderen Follower! Denn ein User wollte plötzlich von Sarah-Jane wissen, wo denn ihre Tochter sei.