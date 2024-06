Wollny-Sensation: Silvia und Jeremy-Pascal packen live über zerrüttetes Verhältnis aus!

Hückelhoven - Über zehn Jahre lang herrschte Funkstille zwischen Silvia (59) und Jeremy-Pascal Wollny (27). Jetzt scheint der verlorene Sohn vollends in den Schoß der Familie zurückgekehrt zu sein. Auf TikTok sprachen die beiden live über ihren heftigen Disput.

Überraschendes Comeback: Nach langer Funkstille traten Silvia Wollny (59) und ihr Sohn Jeremy-Pascal (27) wieder gemeinsam vor die Kamera. © Bildmontage: Instagram/wollnysilvia, Instagram/_jeremypascalwollny_ (Screenshots)

Lange Zeit war es still geworden um den 27-Jährigen, dessen Name in den Ohren vieler Fans noch heute ein vertrautes Gefühl hervorrufen dürfte. Nach der Trennung seiner Eltern schlug sich "JP" jedoch auf die Seite seines Vaters Dieter Wollny.

Bei den restlichen Mitgliedern des TV-Clans kam dieser Entschluss gar nicht gut an. Auch bei der Pseudo-Doku "Die Wollnys" spielte der Fitness-Liebhaber nach vier Staffeln keine Rolle mehr. Er zog sich komplett aus der Öffentlichkeit zurück.

Im Februar dann die Überraschung: Jeremy-Pascal feierte gemeinsam mit anderen Familienmitgliedern den 59. Geburtstag von Mama Silvia. Ein großer Schritt der Annäherung, der nun in einem Livestream auf TikTok seinen Höhepunkt fand.

Am Sonntagabend sprach das Mutter-Sohn-Gespann vor laufender Kamera offen über ihren Kontaktabbruch, wirkte dabei überraschend vertraut. "Du warst ein paar Jahre aus unserem Leben raus. Man hat sich ausgesprochen", stellte Silvia gleich zu Beginn klar.

Seit rund einem Jahr bestehe wieder regelmäßiger Kontakt. Und das, obwohl der Vater einer Tochter mit seiner Verlobten in Deutschland lebt, während der Großteil des Wollny-Clans die meiste Zeit des Jahres in der Türkei weilt.