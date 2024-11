Wollny-Sohn teilt irres Droh-Video: Darum will er Calantha jetzt "begraben"

Die 24-jährige Tochter von Silvia Wollny (59) ist derzeit obdachlos. Hilfe von ihrer Großfamilie erhält sie keine. © calantha_wollny_official

Des Weiteren gibt der Nordrhein-Westfale unverblümt zu, dass man ihm deutlich davon abgeraten habe, ein Statement zu Calantha und ihren üblen Vorwürfen gegen ihn publik zu machen. Doch er will nicht länger schweigen.

In ihren Insta-Fragerunden hatte die Wollny-Aussteigerin in der Vergangenheit schon des Öfteren durchsickern lassen, dass sie als Kind von einem Mitglied der Familie missbraucht worden sei. In diesem Zusammenhang fiel auch immer wieder der Name ihres Bruders.

Jeremy-Pascal kündigt in einem Video derweil an, weiter auspacken zu wollen. Wer nichts verpassen möchte, solle seinen Kanal abonnieren. Dies hatte der 27-Jährige zuletzt schon mehrfach großspurig in Aussicht gestellt, aber bis dato nie Wort gehalten.

"Jetzt wird abgerechnet, Madame", lautet diesmal seine finale Verbalattacke in Richtung der jüngeren Schwester. Seine Enthüllungen will Jeremy-Pascal nach und nach in seiner Story folgen lassen.