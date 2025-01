Diese Serie rollt wie ein Tsunami über Netflix!

Mark Wahlberg ist ein Garant für unterhaltsame Komödien. Und auch in Plötzlich Familie (2018) sorgt der Schauspieler in seiner Rolle als Adoptivvater dreier Kinder immer wieder für Lacher. Gleichzeitig weiß der Film aber auch zu berühren, was sicherlich an der Tatsache liegt, dass Regisseur und Drehbuchautor Sean Anders mit seiner Frau selbst drei Kinder adoptiert hat.

22.20 Uhr, Sat.1