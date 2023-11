Diese Show hatte mal ihren Reiz, davon ist gar nichts mehr übrig

Johnny Depp (60) begibt sich im Mystery-Thriller Die neun Pforten (1999) als zwielichtiger Antiquar auf die Spuren eines okkulten Buches und wird dabei von allerhand mystischen Vorfällen in die Irre geführt. Der Film mag zwar nicht zu den allerbesten Arbeiten von Meister-Regisseur Roman Polanski (90) gehören, sehenswert ist er aber allemal.

Vor langer, langer Zeit hatte die TV Total WOK-WM für wintersportaffine Fernsehzuschauer sicher mal ihren Reiz. 20 Jahre, nachdem sich erstmals Promis in (die) Schale geworfen haben, ist davon jedoch wenig bis gar nichts mehr übrig. Ob Dauersieger Joey Kelly (50) auch diesmal der Konkurrenz davonrutscht oder sich zur Abwechslung mal geschlagen geben muss, ist mir sowas von egal.

Nach neun Spielen mit nur zwei Siegen ist die NFL-Saison für mich als Fan der New York Giants schon jetzt gelaufen. Zeit also, den Fokus auf NCAA College Football zu lenken. Beim Duell der Alabama Crimson Tide gegen die Kentucky Wildcats stehen viele Talente auf dem Feld, die das Potenzial haben, mein Lieblingsteam in der kommenden Spielzeit aus der Misere zu ziehen.



17.45 Uhr, ProSieben Maxx