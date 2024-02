Dieser Film ist total verrückt, aber wahr!

Im dichten TV-Dschungel kann man schnell den Überblick verlieren. Wir verraten Euch, was sich lohnt und wovon Ihr die Finger lassen solltet.

Von Nadine Steinmann

Dresden - Manchmal sind Geschichten so kurios, dass wir sie partout nicht glauben wollen. Doch gerade das sind doch die besten Storys! Und genau so eine findet Ihr in meinen heutigen TV-Tipps.

Pflichttermin

Seit rund einem Jahr gibt es Galileo X-Plorer. Das Magazin bringt seine Zuschauer zu den spannendsten Orten auf der Welt. Heute dreht sich alles um Wohnträume - und die geben bekanntermaßen genug Raum für Fantasie. Besucht wird beispielsweise ein Haus in den Niederlanden, dessen Dach sich komplett öffnen lässt. Schon cool! 19.05 Uhr, ProSieben

In den Niederlanden gibt es einige kuriose Wohnträume zu finden. © IMAGO/Cavan Images

Geheimtipp

Torsten Sträter habe ich durch die erste Staffel von "LOL" kennen und schätzen gelernt. Seine völlig unaufgeregte, trockene und nicht überdrehte Art gefällt mir sehr gut. Nicht umsonst hat er damals die Show von Michael "Bully" Herbig auch gewonnen! Heute Abend läuft sein Programm "Schnee, der auf Ceran fällt". Ich bin gern dabei. 23.05 Uhr, RBB

Torsten Sträter (57) präsentiert sein aktuelles Programm. © WDR/Melanie Grande

Bloß nicht!

Die Primetime zum Sonntag ist ein Graus! Hott oder Schrott - Promi-Spezial, "Willkommen bei den Reimanns" und das Nachspiel vom Dschungelcamp: Wer will das sehen? Ich definitiv nicht. Also leg ich die Fernbedienung zur Seite und widme mich meinem Buch "Atlas" von Lucinda Riley. Die Geschichte von Pa Salt - und all seinen Vorgängern - ist übrigens sehr zu empfehlen! 20.15 Uhr, VOX

Renata (36) & Valentin Lusin (36) sind beim Promi-Special von "Hott oder Schrott" dabei. © RTL

Streaming

No Hard Feelings (2023) ist Jennifer Lawrence' erster Ausflug ins Komödiantische. Als Maddie, die Anfang 30 ist, soll sie den jungen Percy verführen, der vor seinem Start am College noch ein paar Erfahrungen mit dem weiblichen Geschlecht braucht - zumindest, wenn es nach seinen Eltern geht. Besonders kurios: Die Geschichte mit der Annonce - wenn auch überspitzt erzählt - hat sich so tatsächlich in den USA zugetragen. Netflix

Maddie (Jennifer Lawrence, 33) und Percy (Andrew Barth Feldman, 21) verstehen sich überraschend gut. © Netflix