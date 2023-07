Dieser Horror-Film ist ein absoluter Geheimtipp!

We Summon the Darkness (2019) kommt wie eine Hommage an die Teenie-Slasher-Filme der 80er-Jahre daher. In dem Film mit Alexandra Daddario treffen drei Mädels und drei Jungs bei einem Metal-Festival aufeinander, bevor sie weiter zu einer abgelegenen Villa ziehen. Dort nimmt die wilde Party-Nacht eine (mehr oder weniger) überraschende Wendung.

22.25 Uhr, RTLZWEI