"Dinner for One": Zu diesen Zeiten läuft der Klassiker im TV!

Deutschland - Zu Silvester gehört es für Millionen Deutsche einfach dazu, mindestens einmal "Dinner for One" zu gucken. TAG24 verrät Euch, wann der Klassiker wo zu sehen ist.

Zu diesen Zeiten müsst Ihr einschalten, wenn Ihr "Der 90. Geburtstag oder Dinner for One", wie der Sketch komplett heißt, nicht verpassen wollt:

Aus diesem Grund wird die besondere TV-Sendung am morgigen Sonntag insgesamt 13-mal auf acht verschiedenen Sendern ausgestrahlt!

Im Anschluss, um 17.10 Uhr, kommt dann "Dinner op Kölsch". Annette Frier (als Frau Annette) und Ralf Schmitz (als Butler Ralph, beide 49) haben den Klassiker vor zehn Jahren zum 50. Jubiläum neu aufgenommen. So viel vorab: Die Handlung des Originals wurde ins Jahr 2064 verlegt. Einschalten lohnt sich!

Der WDR zeigt zudem um 16.40 Uhr "Dinner for Wanne". Das ist ein Remake, das als Ruhrpottversion daherkommt. Wer dort lebt, sollte sich auch das mindestens einmal angesehen haben.

Neben der Standard-Fassung zeigt der NDR um 8.35 Uhr eine Variante in Plattdeutsch. 16.50 Uhr und 18.40 Uhr läuft "Dinner for One" auf Hessisch im HR.

Neben Drinks gibt's in der 90 Minuten langen Sondersendung Quizze, Talkrunden und Spiele.

Gastgeber Bernhard Hoëcker (53) hat die prominenten "Dinner for One"-Fans Axel Prahl (63), Wigald Boning (56), Katrin Müller-Hohenstein (58) sowie Jens Riewa (60) eingeladen.

Um 20.15 Uhr zeigen der NDR und SWR dann auch ein Spezial: "60 Jahre Dinner for One - Die Jubiläumsshow".

Es war der Hit im vergangenen Jahr, als Joko und Klaas im Gefecht gegen ProSieben verloren hatten und als Strafe "Dinner for One" nachdrehen mussten. Dabei floss der eine oder andere Tropfen Alkohol, was dem ohnehin lustigen Format noch etwas mehr Komik verleiht.

"Silvester für Eins", wie das spezielle Remake heißt, kam dabei so gut an, dass es in diesem Jahr erneut zur Primetime um 20.15 Uhr auf ProSieben gezeigt wird.