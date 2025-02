Drama während Reportage über Obdachlose: Christian (†62) wird tot unter Brücke entdeckt

Halle (Saale) - "In Deutschland muss niemand auf der Straße leben", heißt es immer vonseiten der Politik . Und doch gibt es Tausende Menschen, die obdachlos sind. Das MDR-Magazin "exactly" hat einige von ihnen in Halle über Monate hinweg begleitet.

Reporter Daniel Tautz war ein Jahr lang auf Halles Straßen unterwegs, um mit den Menschen am Rande der Gesellschaft zu sprechen. Doch gleich eine seiner ersten Begegnungen wird in trauriger Erinnerung bleiben.

Gemeinsam mit anderen Ehrenamtlern erinnert er an den Verstorbenen. Die Sorge um Christians Kumpel Thomas ist gleichzeitig groß, denn er wurde seit Tagen nicht mehr gesehen. Auch an seinem Schlafplatz ist er nicht, hat offenbar alle seine wichtigen Unterlagen dort gelassen.

Für ihn ist die verbreitete Annahme, dass niemand in Deutschland auf der Straße leben muss, völlig unverständlich. Jeder Mensch wünsche sich einen Zufluchtsort und Geborgenheit und trotzdem sterben Menschen wie Christian an einem solchen Ort, unter solchen Umständen und sehr einsam.

Was sie mit dem "Bus Vierjahreszeiten e.V." leisten und welches Schicksal manche der Obdachlosen ereilte, seht Ihr in der "exactly"-Doku "Leben und Sterben auf der Straße" in der ARD-Mediathek.