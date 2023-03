Olivia Jones und Steffen Hallaschka gehen in Doku dem Tod auf den Grund

Hamburg - Wie ist das eigentlich, wenn man stirbt? Was passiert danach? Und was sollte unbedingt davor passieren? Dragqueen Olivia Jones (53) und "stern TV"-Moderator Steffen Hallaschka (51) haben sich diese Fragen gestellt und sich mit einem Leichenwagen auf die Suche nach Antworten gemacht.

In der neuen Dokuserie "Sterben für Anfänger" werden die beiden sozusagen Reisende an die Grenzen des Jenseits und schauen mit viel Neugier, Leichtigkeit und Charme in viele Themenbereiche rund um das Sterben. Die Serie ist von Mittwoch an im Streamingportal RTL+ abrufbar.

Olivia Jones fand die Dreharbeiten zur Doku schlimmer als ihre Teilnahme am "Dschungelcamp". © Marcus Brandt/dpa

"Das Dschungelcamp war ein Spaziergang gegen all diese außergewöhnlichen Erfahrungen, die ich im Rahmen der Dokuserie machen durfte", meinte Jones mit Blick auf ihre einstige Teilnahme in der RTL-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!".

Auch Hallaschka hat nach eigener Darstellung in seinem Job noch nie so etwas Radikales gemacht. "Am nachhaltigsten wirkt bei mir nach, dass ich eine Frau beim Sterben begleitet habe, die selbstbestimmt ihren Tod in der Schweiz gesucht hat als nicht heilbare Krebspatientin." Das habe er als sehr großen Vertrauensbeweis und Geschenk für sich empfunden. "Das war ein sehr besonderer Moment in einer Serie voller besonderer Momente."

Die Serie ist als Herzensprojekt von Olivia Jones' langjährigem Manager Philip Militz zusammen mit Steffen Hallaschka und dessen Frau Anne-Katrin Hallaschka entwickelt und umgesetzt worden.

Auf eine gewisse Weise ist die sechsteilige Doku mit ihren je halbstündigen Episoden eine Liebeserklärung an die Zeit vor dem Tod.

Die wichtigste Essenz der Doku sei es, dass das Leben einfach genossen werden muss, sagte Jones dazu. "Wir müssen alle sterben, aber es gibt ein Leben vor dem Tod. Sterben lernen heißt eben leben lernen!"