Beim "Dschungelcamp-Nachspiel" fliegen Stinkefinger: "Dieses ganze asoziale Pack"

Köln – Reis, Bohnen, schlaflose Nächte und Stress sind Geschichte. Denn vor zwei Wochen endete das " Dschungelcamp ". Frisch und ausgeruht trafen die Camper am Sonntagabend zum "Nachspiel" noch einmal aufeinander. Dabei wurde schnell klar: Es sind noch einige Rechnungen offen.

So sei es im Hotel, am ersten Abend nach der zweiwöchigen Camp-Zeit, zu einer Bemerkung seitens Cosimo gekommen. Laut Cecilia soll er gesagt haben, dass der Unterschied einer ungeschminkten Djamila zu einer geschminkten immens sei.

Selbst den so sehr herbeigesehnten blauen Instagram-Haken besitze die 55-Jährige inzwischen. Im Dschungel galt sie als Ruhepol, ganz anders Cosimo. Er sorgte im Camp für einige Fragezeichen bei seinen Mitstreitern.

Doch erstmal wird die amtierende Dschungelkönigin Djamila Rowe (55) geehrt. Die Berlinerin durchlebte in den vergangenen zwei Wochen eine wahre Achterbahnfahrt der Gefühle. "Geschäftlich, beruflich und privat passiert viel. Es öffnen sich so viele Türen, die vorher verschlossen waren", erzählt sie glücklich. Sie eile von Termin zu Termin und sei nur Gast bei sich zu Hause.

Das Lagerfeuer ist erloschen, der Dschungel hat sich regeneriert. Was es weiterhin gibt: Redebedarf. Zwischen Luigi "Gigi" Birofio (23) und Lucas Cordalis (55), oder Cosimo Citiolo (41) und Cecilia oder allen anderen und den Blondschopf-Freundinnen Verena Kerth (41) und Claudia Effenberg (57).

Cosimo Citiolo (41) zeigte laut einigen Dschungel-Bewohnerin mehrere Gesichter. © RTL

Jolina sei ebenfalls dabei gewesen und habe den Moment als respektlos empfunden. Wie ein angetriebenes Duracell-Häschen wettert der Italiener plötzlich gegen die Frauen und kann nicht verstehen, weshalb das Thema plötzlich zur Sprache gebracht wird.

Und auch Yvonne Woelke (41, Djamilas Begleitung in Australien) - viele kennen sie inzwischen als die Frau, in die sich Peter Klein verliebt hat - habe den Moment miterlebt. Sie verteidigte in dem Moment Djamila, die sich gar nicht im Raum befand. Ihr Eindruck von Cosimo: aggressiv.

Es kommt zu einem lautstarken Wortgefecht, bei dem letztlich nicht wirklich ersichtlich wird, wer etwas von wem möchte. Auch die Moderatoren Jan Köppen (39) und Sonja Zietlow (54) wirken kurzzeitig - gelinde gesagt - etwas überfordert. Lediglich Verena und Claudia sind der Meinung, Cosimo sei einer der "echtesten Menschen".

Wo der eine Streit beendet zu sein scheint, entbrennt der Nächste. Diesmal geht es um die beiden Busenfreundinnen Verena und Claudia. Sie lachten sich den Dschungel schön - zum Leidwesen der anderen.