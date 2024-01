Dschungelcamp bekommt neue Regel, die alles verändert

Australien - "The Regels sind the Regels": Die Teilnehmer-Regeln für das Dschungelcamp 2024 bringen eine wichtige Veränderung mit sich.

Mit dieser Regeländerung hat wohl niemand gerechnet. © RTL Deutschland

Das Regelwerk für die diesjährige Staffel wurde auf dem Instagram-Account von IBES veröffentlicht und sorgt für reichlich Diskussion in den Kommentaren.



Der nächtliche Toilettengang darf nur zu zweit erfolgen, täglich wird ein Star zum Teamchef ernannt und die Grenzen des Camps dürfen nur zur Dschungelprüfung verlassen werden.

Soweit nichts Neues. Doch eine Änderung kommt für viele Zuschauer unerwartet.

"Der Star, der am Vortag die Dschungelprüfung bestreiten musste, darf bei der nächsten Wahl nicht nominiert werden", steht in Paragraf 2 geschrieben. Dauer-Prüfer wie zum Beispiel Danni Büchner (50) sind damit also Geschichte. Der Camper, der die Sterne am Vortag holen musste, hat am nächsten Tag also Challenge-Pause.

Offensichtlich wollen die IBES-Macher Langeweile vermeiden.