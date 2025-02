Im Dschungelcamp brennt die Luft: Edith Stehfest rastet wegen Geste aus

Gold Coast (Australien) - Die Reihen im Dschungelcamp lichten sich, aber die Dramen werden nicht weniger: An Tag 15 musste sich Maurice Dziwak (26) sich von seinen Mitcampern verabschieden. Am Lagerfeuer gab es dicke Luft an allen Fronten. Auch zwischen Edith Stehfest (30) und Pierre Sanoussi-Bliss (62) knallte es erneut.