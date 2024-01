Organisation will Dschungelcamp-Ära beenden und bietet RTL dafür 100.000 Euro an!

Im vergangenen Jahr mussten YouTube-Star Jolina Mennen (31) und Sänger Markus Mörl (64) unter anderem eine Kuh-Nase essen. © Stefan Thoyah/RTL/dpa

Auf Nachfrage von "Watson" stellte ein Sprecher des Senders klar: "Jede Tierbeteiligung in der Show wird vorab der australischen Tierschutzorganisation RSPCA Notification of Animal Usage Form zur Abnahme und Freigabe vorgelegt."

Ohne die Abnahme und Freigabe durch die Tierschützer finde keine Dschungelprüfung mit lebenden Tieren statt. Zudem werde sowohl vorher als auch nachher die Unversehrtheit der Tiere überprüft.

Weiter heißt es: "Für die Dschungelprüfung musste kein Tier extra sterben. Es handelt sich um Fleischabfälle lokaler Metzgereien, die sowieso entsorgt worden wären." Somit dürften auch in der neuen Staffel (ab 19. Januar) wieder jede Menge tierischer "Leckereien" auf dem Teller landen.

Bezüglich des "normalen" Speiseplans der Promi merkte der RTL-Sprecher an, dass eine vegane Ernährung am Lagerfeuer ebenso freiwillig sei, wie der Verzehr von Fleisch. Es gebe "genug Alternativen". Verhungern wird also auch in diesem Jahr wohl niemand.