"DSDS"-Aus für Pietro Lombardi? RTL reagiert auf Gewaltvorwürfe und fällt Urteil!

Pietro Lombardi (32) und seine Verlobte Laura Maria Rypa (28) sollen eine körperliche Auseinandersetzung gehabt haben. © Bildmontage: Henning Kaiser/dpa, Instagram/lauramaria.rpa (Screenshot)

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, soll es in der Nacht zum 7. Oktober in der Kölner Villa des Entertainers zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen ihm und Partnerin Laura Maria Rypa gekommen sein. Die 28-Jährige musste sogar in eine Klinik.

Außerdem soll die Uniklinik den früheren Pizzabäcker angezeigt haben. Der Tatbestand: "Körperverletzung". Sein Anwalt bestätigte dies, sagt aber auch, dass es "nicht zu einer Gewaltanwendung" seitens seines Mandanten gekommen sei.

Derzeit ist Pietro als Juror im Rahmen der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" im TV zu sehen. Klar, dass sich RTL deshalb zu den jüngsten Enthüllungen rund um seinen Schützling äußern muss.

Als der Sender am Abend von den Vorwürfen erfuhr, wurde umgehend eine Krisensitzung einberufen. Obendrein habe man mit dem Musiker sofort Kontakt aufgenommen, um sich die Angelegenheit aus seiner Sicht darlegen zu lassen.

Das Ergebnis: "RTL wird die Entwicklungen und Ermittlungen in dieser Sache weiter eng verfolgen. Die heutige 'DSDS'-Sendung wird nach aktuellem Stand/bis auf Weiteres wie geplant ausgestrahlt", erklärten die Kölner Fernsehmacher gegenüber "Bild".