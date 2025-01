DSDS-Finalistin mit Transformation! So sieht Janina El Arguioui jetzt nicht mehr aus

"Mit so einer Operation purzeln die Kilos nicht von alleine", stellt die Sängerin daher klar.

Einerseits, weil sie selbst lange Zeit der Meinung war, dass sie "alles, was ich mir angefressen habe, gefälligst selbst herunterkriegen" müsse. Andererseits, weil ein solcher Eingriff in der Gesellschaft oftmals belächelt werde, meint die 37-Jährige aus Kaarst bei Düsseldorf.

Denn die Castingshow-Finalistin von 2018 ist stolz auf ihre eigene Leistung. Und das will sie jetzt mit der ganzen Welt teilen: Innerhalb von nur sechs Monaten hat sie rund 40 Kilogramm abgenommen!

In einem Instagram-Reel auf ihrem offiziellen Kanal zeigt Janina, wie sehr sie sich in den vergangenen Monaten optisch verändert hat. © Bildmontage: Instagram/janina.elarguioui.official (Screenshots, 2)

Zumal das Leben mit einem Magenbypass alles andere als einfach ist. Viele Betroffene können nach der Operation bestimmte Speisen und Getränke, die kein Problem waren, nicht mehr vertragen.

Die Folge: Übelkeit, Bauchkrämpfe und Durchfall. Das berichtet etwa das "Deutsche Ärzteblatt".

Für Janina hat sich der Schritt dennoch gelohnt, wie sie betont. Schließlich habe die Zwillings-Mama zum Zeitpunkt des Eingriffes 142 Kilo auf die Waage gebracht - viel zu viel für ein gesundes Leben!

Dennoch habe sie lange Zeit gar nicht wahrgenommen, was sie ihrem Körper dadurch zugemutet hat, offenbart die 37-Jährige: "Ich habe mich selbst nie so dick gesehen, wie ich wirklich war. Diese Zahl hat mich so fertig gemacht und niedergeschmettert", blickt sie zurück.

Inzwischen stehe sie nicht nur kurz vor der magischen 100-Kilo-Marke, sondern habe vor allem auch gelernt, dass sie sich selbst nicht über ihr Gewicht definieren muss, führt sie aus. Stattdessen freut sie sich einfach über die kleinen Dinge, die nun wieder möglich sind - etwa das Hüpfen auf dem Trampolin mit ihren Töchtern.

"Ich habe so viel Lebensfreude, so viel Power", weiß die 37-Jährige heute. Und das ist doch das Allerwichtigste!