DSDS-Kandidat Jason packt aus: "Das ist die Todesstrafe für einen ernstzunehmenden Künstler!"

Tostedt – Beim ersten Casting erhielt Huy Nguyen (27) auch bekannt als Jason Sydney noch viermal "Ja" von der DSDS-Jury. Doch in die Top-30 hat der gebürtige Vietnamese es nicht geschafft. Traurig ist er darüber aber nicht, wie er im Interview mit TAG24 verrät. Denn das hätte vermutlich das Aus seiner Karriere bedeutet.

Huy Nguyen (27) auch bekannt als Jason Sydney bei seinem DSDS-Casting. © RTL / Stefan Gregorowius Eigentlich hat Jason Sydney aus reiner Neugier bei DSDS mitgemacht. Der hauptberufliche Musiker hat bereits zehn Millionen Streams auf Spotify sowie einen Plattenvertrag bei "ROBA Music Publishing" in Hamburg und damit mehr als die meisten der anderen Kandidaten, die sich vor die Jury rund um Dieter Bohlen (69) wagen. Doch die RTL-Sendung bringt natürlich auch eine verlockende Reichweite, wie Jason selbst zugibt. Im August 2022 erfuhr die Neugier des Künstlers dann den ersten Dämpfer: Dass vor dem eigentlichen Jury-Casting bereits Vorentscheide stattfinden, ist mittlerweile bekannt, doch: "Da geht es nicht um deinen Gesang, sondern da wirst du auf deine Härte getestet, sage ich mal. Wie belastbar du bist, welche Geschichte hast du, wie interessant bist du", sagte Jason im Gespräch mit TAG24. "Ob du singen kannst, ist eigentlich egal." Regelrechte Bücher an Fragebögen, in denen wirklich alles – inklusive der Berufe und Daten der Verwandten – abgefragt werden würde. "Zum Beispiel auch: Erzähl uns das Schlimmste, was dir im Leben passiert ist." Die RTL-Redakteure suchen laut dem 27-Jährigen formbare Darsteller. "Ich habe auf die Frage: 'Magst du Dieter Bohlen?' mit Ja geantwortet, was hätte ich auch anderes sagen sollen? Und war von da an der 'Dieter-Bohlen-Fan'. Selbst die Lieder, mit denen sie vor die Jury treten wollen, dürften sich die Kandidaten nicht selber aussuchen. "Da der Satz 'Ich bin Dieter-Bohlen-Fan' quasi schon geschnitten war, kam von der Redaktion dann: 'Dann musst du unbedingt ein Song von ihm singen!' Ich mache eigentlich ganz andere Musik, das kam alles von denen."

Jason Sydney sollte einen Modern-Talking-Song beim Casting singen, eigentlich macht der Künstler ganz andere Musik. © Jason Sydney Und tatsächlich sang Jason Sydney dann "Atlantis Is Calling (S.O.S. for Love)" von Modern Talking. Eigentlich sollte er "You're My Heart, You're My Soul" singen. "Einer meinte dann auch noch zu mir, du bist doch Vietnamese, sing die zweite Strophe doch einfach auf Vietnamesisch." Doch Jason konnte sich mit dem Song einfach nicht anfreunden. Als er dies kundtat, habe es nur geheißen, er solle dann einen andern Modern-Talking-Song singen. "Man gibt nicht nur seine ganzen Rechte ab, sondern auch die Kontrolle und dann sind da überall auch noch diese großen Kameras." All dies habe in ihm eine echte Angst hervorgerufen, falsch dargestellt zu werden. "Ein falscher Schnitt und du kommst ganz anders rüber. Das ist die Todesstrafe für einen ernstzunehmenden Künstler!" Auch "Beef" unter den Kandidaten würde so provoziert werden: "Mir wurden auch Fragen zu anderen Kandidaten gestellt, wo ich im Nachhinein dachte, das hätte ich vielleicht anders beantworten sollen. Zum Beispiel: Jemand hat gerade gesungen, dann fragen die nicht 'Wie fandest du den Auftritt?', sondern 'Das war doch schlecht, oder?'" Tatsächlich habe er sich – angestachelt vom RTL-Team - mit einem Mit-Kandidaten aufgrund dessen Aussagen über Jurorin Katja Krasavice (26) angelegt.