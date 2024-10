Wie lange schaut sich RTL das noch an? "DSDS"-Quoten rauschen brutal in den Keller!

Im Bereich der Privaten konnten Bohlen und Co. nämlich erneut den Tagessieg einfahren. Die Zahlen der Konkurrenz waren noch schwächer. So erreichte "TV total" mit Sebastian Pufpaff (48) etwa nur einen Marktanteil von 9,9 Prozent bei 0,44 Millionen Zuschauern.

In der jüngsten Episode griffen bloß noch 450.000 Zuschauer zur Fernbedienung, um ab 20.15 Uhr den Möchtegern-Superstars bei der Vergenusswurzelung der Töne zu lauschen. In der werberelevanten Zielgruppe entsprach dies mittelmäßigen 10,3 Prozent.

Altrocker Georgie (65, l.) will die Jury um Dieter Bohlen (70) mit seiner Interpretation von "Midnight Lady" überzeugen. © RTL / Markus Hertrich

Zufrieden wird man in der RTL-Sendezentrale in Köln-Deutz dennoch nicht sein. Zu groß ist einfach die Zuschauerflucht. In der vorletzten Folge am vergangenen Samstag hatten noch dreimal so viele Menschen eingeschaltet (1,57 Millionen).

Mit der sechsten Folge am Sonnabend wird das halbe Casting-Dutzend bereits vollgemacht. Für Einschaltquoten sollen dann unter anderem Jenny (19) und Maria (52) sorgen, die im spannenden Mutter-Tochter-Duell vor die Jury treten.

Wer erreicht die nächste Runde: beide, eine, oder keine? Dieter befürchtet gar einen noch größeren Family-Clash: "Kommt gleich noch die ganze Familie – Vater, Onkel und Tanten?", hakt der 70-Jährige nach. Man darf gespannt sein!

Altrocker Georgie setzt hingegen auf die musikalische Vergangenheit des Poptitan: Sein vor langer Zeit produzierter Hit "Midnight Lady" findet durch den 65-Jährigen den Weg auf die Europapark-Bühne. Wird es für den Recall-Zettel reichen?