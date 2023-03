"Duell um die Welt": Diese krasse Aufgabe hat sich Joko für Wigald Boning ausgedacht

München - Am Samstag kämpfen Joko Winterscheidt (44) und Klaas Heufer-Umlauf (39) wieder um den Weltmeistertitel auf ProSieben. Klaas gewann die vergangene Ausgabe von " Das Duell um die Welt " und will den zweiten Sieg in Folge holen.

Wigald Boning (56) auf Tauchgang in der Ostsee. Wird seine selbst gebastelte Taucherglocke funktionieren? © ProSieben

Dafür schickt der Moderator unter anderem den Komiker Wigald Boning (56) in den Ring. Doch Joko hat sich eine fiese Aufgabe für den TV-Hobbywissenschaftler ausgedacht.

In einer Spezial-Ausgabe "Nicht nachmachen reloaded!" soll Boning herausfinden, ob man den sprichwörtlichen Besen wirklich essen kann und ob es möglich ist, sich die Nasenhaare mithilfe einer Rakete zu ziehen.

Doch Bonings eigentliche Aufgabe wartet mitten in der polnischen Ostsee. Dort soll der Entertainer für 30 Minuten versenkt werden.

Der Haken: Für seinen waghalsigen Tauchgang soll er sich selbst eine Taucherglocke basteln - aus einem Wasserspender und ein paar wenigen anderen Utensilien.

"Ich habe grundsätzlich nicht so ein großes Vertrauen in meine handwerklichen Fähigkeiten", sagt Wigald Boning in einer Mitteilung von ProSieben. "Diese Urangst zu ertrinken steckt in jedem Menschen drin und kann einen in Panik versetzen."

Wird der 56-Jährige all seinen Mut zusammennehmen und den Länderpunkt für Team Klaas holen?