Sabina bekommt Drillinge - mit 62 Jahren! "Ich selbst brauchte kein Kind mehr"

Trittau - Weil ihr 33 Jahre jüngerer Partner unbedingt Papa werden will, lässt sich Sabina Persson befruchten - und bekommt im Alter von 62 Jahren Drillinge. Eine medizinische Sensation, hatte die nun Neunfach-Mutter ihre Wechseljahre schon hinter sich.

Zunächst von Zwillingen ausgehend, schlägt auf einem späteren Ultraschallbild auch ein drittes Herz. Ein Wunder, das aber auch für Stirnrunzeln bei Außenstehenden führt. "Ich verstehe die Leute, die denken, warum ich noch mal Mutter geworden bin. Sagen tut es kaum einer", so die gebürtige Dänin.

Die Teilhaberin einer Zahnarztpraxis, in der auch der indonesische Einwanderer als Zahntechniker arbeitet, entscheidet sich für eine in Deutschland verbotene künstliche Befruchtung. Dass diese funktioniert, ist aufgrund der hinter ihr liegenden Wechseljahre eine medizinische Sensation.

35 Kilometer östlich von Hamburg lebt im Kreis Stormarn gelegenen Trittau eine außergewöhnliche Familie: Die Drillinge Nino, Rafa und Luis mit Papa Ary Trisnanto (31) und seiner 33 Jahre älteren Frau Sabina (64), die als 62-Jährige noch einmal Mutter wurde. Ihre Geschichte wird in der VOX-Doku "Wo die Liebe hinfällt" erzählt.

Sabina kann Kritik verstehen, ist aber einfach happy. © Screenshot/RTL+

Während die Schwangerschaft bis auf Übelkeit beschwerdefrei verlief, war die Geburt geprägt von Komplikationen. Die Entbindung war an jenem Tag für Nachmittags geplant. "Dann wurde mir aber so schlecht, dass es Druck nach unten aufgebaut hat und ich Blutungen bekommen habe", berichtet die heute 64-Jährige, für die es sofort in die Klinik ging.

Per Not-Kaiserschnitt kamen die Drillings-Jungen zur Welt - wohlauf!

Nicht nur Sabinas Alter bei der Geburt ist außergewöhnlich. Durch ihre beiden Töchter ist sie auch Oma - ihre Enkel sind fast im selben Kleinkindalter wie ihre eigenen Nachzügler. Da werden sich schnell mal Klamotten ausgetauscht und um Rat gefragt. Nicht alltäglich, klar. Verwerflich aber keinesfalls.

