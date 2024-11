Sächsin Daniela 28 Jahre ohne ihren Sohn: "Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder?"

Als sie 13 ist, bekommt Cassandra vollkommen überraschend einen Brief von Toni. Doch nach ihrer Antwort meldet er sich nicht mehr. Heute ist klar: Er trug ihn in seiner Geldbörse, die ihm geklaut wurde - mit ihr die Adresse seiner leiblichen Familie.

Nach zwei Jahren reißt der Kontakt zur Pflegefamilie ab, die aus dem nordsächsischen Torgau nach Frankfurt gezogen sein soll. Ob an den Main oder die Oder weiß niemand.

Daniela war 20, als sie Cassandra zur Welt brachte. Ein knappes Jahr später folgte mit Toni das zweite von insgesamt drei Kindern, wie in der neuen SAT.1-Folge "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" berichtet wird.

Julia Leischik (54) hat sich auf die Suche nach Toni begeben. © Sat.1

"Sie möchte sich bei Toni entschuldigen, ihn in die Arme schließen, ihm sagen, dass sie ihn unfassbar lieb und schrecklich vermisst, jeden Augenblick an ihn gedacht hat", so Cassandra.

Julia Leischiks (54) Team wird im nordbayrischen Klingenberg am Main an der Grenze zu Hessen fündig. Glücklicherweise freut sich Toni über die Suche nach ihm, möchte sich gar nicht mehr mit dem "Warum?" beschäftigen, sondern seine leibliche Familie einfach wieder in den Arm nehmen.

Cassandra ruft ihre Mutter, die zunächst nicht vor die Kamera wollte, an und berichtet, dass sie Toni jetzt sehen darf. Daniela kann es nicht glauben: "Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder?"

Weinend freut sich die Familie in Leipzig, wieder zusammengefunden zu haben - und sich hoffentlich nie wieder zu trennen.

Die ganze Folge "Julia Leischik sucht - Bitte melde dich" mit einem weiteren Fall zeigt SAT.1 am Sonntag (3. November), ab 18.55 Uhr. Im Joyn-Stream gibt's sie schon jetzt.