Erfolgreiche 1. Staffel! ARD-Serie "WaPo Elbe" wird fortgesetzt

Dresden - Mit der achten Folge "Der Feind auf meinem Boot" endete am Dienstagabend die erste Staffel der ARD-Krimireihe " WaPo Elbe ". Viele fragten sich, wie es weitergeht. Die gute Nachricht: Es geht weiter!

Dürfen Hauptkommissarin Maike Junghans (Carina Wiese, 2.v.r.), Moritz Krätschmer (Ferdi Özten, l.), Jana Macourek (Barbara Prakopenka) und Sami Fares (Adnan Maral) weitere Fälle lösen? © ARD/Rudolf Wernicke

Die Freude war vor allem in Sachsen groß, als das Erste im April 2022 verkündete, ein weiteres Team in seine TV-Wasserschutzpolizei aufzunehmen.

Los ging es - ganz romantisch am Valentinstag - am 14. Februar mit der Episode "Vatertag", in der das Kanu dreier Kumpels kenterte und einer der Männer später tot geborgen wurde.

Es folgten im Vorabendprogramm Todesfälle beim Schwimmtraining in der Elbe, eines Wärters des Schlosses Pillnitz, eines illegalen Lachsanglers und einer Partygängerin, die eine Überdosis schluckte.



Nicht nur die Ermittlungen, auch die tollen Landschaftsaufnahmen der Elbregion zwischen Dresden und der deutsch-tschechischen Grenze begeisterten Woche für Woche mehrere Millionen Menschen.

Und natürlich hatten auch Hauptkommissarin Maike Junghans (gespielt von Carina Wiese, 55), die Kommissare Jana Macourek (Barbara Prakopenka, 30) und Moritz Krätschmer (Ferdi Özten, 35) sowie Technik-Allrounder Sami Fares (Adnan Maral, 54) großen Anteil am Erfolg.