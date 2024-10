Bürokratie-Wahnsinn in Sachsen: Fähiges Personal wird trotz Kräftemangel abgewiesen!

Anna Bathge (24) arbeitet aktuell in Sachsen-Anhalt, weil sie in Sachsen nicht als Erzieherin tätig sein darf. © Screenshot/MDR

Anna hatte erst Kindheitswissenschaften und dann aufbauend darauf Soziale Arbeit studiert. Nebenbei absolvierte sie mehrere Praktika in Kindergärten.

In Sachsen-Anhalt kann sie damit problemlos als Erzieherin arbeiten, im Nachbar-Bundesland wird ihre Ausbildung hingegen nicht anerkannt.

Die 24-Jährige versteht nicht, wieso es für solche Fälle keine einheitlichen Regelungen gibt. "Ich dachte, dass ich nach dem Studium die Qual der Wahl habe […] und hab nicht damit gerechnet, dass ich in Sachsen keine Anstellung finde."

Aus der Not heraus suchte sie sich also einen Job an der Grenze zu Sachsen und arbeitet nun als stellvertretende Kindergartenleiterin in Lützen.

"Für mich macht es keinen Sinn, wenn es überall einen Fachkräftemangel gibt, warum man das dann noch so schwierig gestalten muss", ärgerte sich Anna.



Für Ursula-Marlen Kruse, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Sachsen, ist klar: "Wir brauchen dringend Fachkräfte."