Erschütternd spannend: "27: Gone Too Soon"

Wir haben wieder das TV-Programm für Euch durchstöbert. Was man schauen sollte, und was man eventuell lassen sollte.

Da geht es weit in der Zeit zurück: "Die Schwester der Braut" ist eine Screwball-Komödie in der Regie George Cukors von 1938. In den Hauptrollen spielen Cary Grant und Katherine Hepburn, damals vor der Kamera ein unschlagbares Dreamteam. Eine verrückte Liebesgeschichte, unglaublich komisch.

Ja, ich schätze das öffentlich-rechtliche Fernsehen (siehe oben), aber nicht immer. Das Filmformat "Inga Lindström" etwa finde ich gruselig, weil in der Regel hundsmiserabel in Drehbuch und Inszenierung. Auch der heutige Film "Die vergessene Hochzeit" über eine unter Drogen geschlossene Ehe bestätigt das. Kommt nicht infrage.

"27: Gone Too Soon" ist eine Doku über jene Popstars, die im Alter von 27 Jahren verstorben sind, meist an Drogen oder Alkohol. Es sind schillernde Namen: Jimi Hendrix, Jim Morrison, Brian Jones, Janis Joplin, Kurt Cobain, Amy Winehouse. Sie erlebten künstlerische Triumphe und nicht selten private Katastrophen. Erschütternd spannend.



Netflix